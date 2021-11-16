Юноша купил права в интернете / фото УНИАН

В Луцке 19-летний парень купил в интернете категории А, а затем позвонил в полицию с претензиями, что документ не появлялся в мобильном приложении "Дия".

Об этом случае рассказали в патрульной полиции Волынской области на своей странице в , информирует со ссылкой на .

По словам юноши, он за "документ" предварительно заплатил 1000 гривень, а потом на почте, когда забирал его, оплатил еще 3000 гривень. И был очень удивлен, почему его права не зафиксированы в "Дие".

По прибытию инспекторы обнаружили у заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Позже была вызвана следственно-оперативная группа.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Поддельное водительское удостоверение / фото facebook.com/lutskpolice

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