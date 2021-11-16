Украинские певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская поссорились на глазах у пользователей социальной сети Instagram, пишет , информирует .

Так, Виктория опубликовала видео из ресторана, на котором официант преподнес ей торт с изображением Славы Каминской.

"От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась.И мне понравилось! Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других", - подписала видео Виктория.

Реакция Славы не заставила себя долго ждать. По словам певицы, Вика расправилась вовсе не с ее изображением на торте, а с любовью их поклонников.

"Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, ваша Слава. И да, уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" – сказала Слава.

Позже Слава извинилась перед поклонниками за свою минутную слабость. Также она добавила, что поддержит Смеюху, если та выпустит какой-то новый клип или песню. Но не обошлось и без порции юмора.

"Кондитер пусть застрелится. Можно было торт побогаче? За 15 лет разве я заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом? Хотя виной всему могут быть спонсоры ну или вкусы у всех разные (после короны особенно)", - добавила Каминская.

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