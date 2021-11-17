|На границе Беларуси с Польшей сейчас на 9.11.2021 находится не менее 2000 мигрантов
|17.11.2021 02:55
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«По прибытии их подталкивают к границе и вынуждают совершить преступный въезд в Европейский Союз», - сказал официальный представитель Комиссии Питер Стано.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко отрицает организацию проблемы.Члены ЕС и НАТО Польша, Литва и Латвия в последние месяцы столкнулись с резким увеличением числа людей, пытающихся нелегально въехать в свои страны из Беларуси. Многие из них молодые мужчины, но между них есть женщины и дети, в основном с Ближнего Востока и Азии.Больше только прибывающих в Польшу, особенно в районе главного пограничного перехода в Кузнице.Мигранты рассказали, как белорусские власти забирали их телефоны и подталкивали к пограничному забору. Ночные температуры на границе упали ниже нуля, и за последние недели уже умерло несколько человек.«Никто не пускает нас никуда, ни в Беларусь, ни в Польшу», - проинформировал общественность 33-летний Шван Курд из Ирака.Он рассказал, как прибыл в Минск из Багдада в начале ноября и теперь находился в временном лагере в нескольких метрах от польского забора из колючей проволоки.«Нет возможности сбежать», - сказал он. «Польша не пустит нас. Каждую ночь они летают на вертолетах. Они не дают нам спать. Мы так голодны. Здесь нет воды и еды. Есть маленькие дети, старики, женщины и семьи».Польша развернула дополнительные войска после того, как в понедельник отчаянные толпы пытались перерезать границу. Пограничник сообщил, что было совершено более 300 попыток незаконного перехода. Правительство предупредило о возможной «вооруженной» эскалации на границе с Беларусью, опасаясь, что сосед может попытаться спровоцировать случай.
Глава департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын заявил, что мигранты находятся под контролем белорусских вооруженных формирований. «Беларусь хочет устроить серьезный инцидент, желательно с выстрелами и жертвами», - заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.ЕС, НАТО и США заявляют, что Беларусь руководит проблемой. Брюссель обвиняет оспариваемого лидера Беларуси Лукашенко в том, что он спровоцировал приток людей в ответ на санкции ЕС.https://invisioncommunity.co.uk/consumer-alert-avoid-scam-in-cash-advance-online/
GMTY
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