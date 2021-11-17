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Суд в США упразднил обязательную вакцинацию сотрудников корпораций от COVID-19
17.11.2021 03:06
Пока часть планеты дерется над введением обязательной вакцинации между части населения, США решили пойти "своим путем".
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