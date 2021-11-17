



Колишні солістки гурту "НеАнгели" не приховують, що під час існування колективу їхні стосунки не було дружніми. Дівчата були постійно на ножах та після розпаду групи не дружать.



У своєму Інстаграм Вікторія Смеюха опублікувала відео з ресторану. Офіціант приніс їй великий торт, де була зображена її колишня колега Слава Камінська. Публікацію зірка підписала так: "Виявляється, Слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка. Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. І мій зліт був би неможливий без вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідне похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб припинити чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VIKTORIA (@vikanablack)



Слава не залишилась осторонь цієї події та прокоментувала публікацію Вікторії. Вона сказала, що це вульгарно і співачка розрізає не її зображення, а любов фанатів.



"Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила вчергове, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, ваша Слава. І так, звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?" – сказала Слава.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

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