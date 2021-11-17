|Екссолістки гурту "НеАнгели" поскандалили у мережі
|17.11.2021 09:25
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Колишні солістки гурту "НеАнгели" не приховують, що під час існування колективу їхні стосунки не було дружніми. Дівчата були постійно на ножах та після розпаду групи не дружать.
У своєму Інстаграм Вікторія Смеюха опублікувала відео з ресторану. Офіціант приніс їй великий торт, де була зображена її колишня колега Слава Камінська. Публікацію зірка підписала так: "Виявляється, Слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка. Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. І мій зліт був би неможливий без вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідне похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб припинити чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших".
Слава не залишилась осторонь цієї події та прокоментувала публікацію Вікторії. Вона сказала, що це вульгарно і співачка розрізає не її зображення, а любов фанатів.
"Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила вчергове, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, ваша Слава. І так, звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?" – сказала Слава.
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