Дежавю… Прошлой весной, 14 мая, я описывал заявления Министерства обороны Армении о попытке армии Азербайджана продвинуться вглубь территории Армении в Гегаркуникской и Сюникской областях на востоке и юге республики, как абсурдные. Ведь любой захват территории Армении Азербайджаном, активизировал бы действие договорённостей ОДКБ, в чём Баку совершенно не заинтересован. Но, как показало время, никакого захвата не было, а была отмечена проблематика демаркации границы, в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует со ссылкой на .

Прошлым летом, в июле, я разъяснял своим читателям, что происходит на армяно-азербайджанской границе. Речь тогда шла об очередном обострении на армяно-азербайджанской границе, в Кельбаджарском районе, которое преподносилось как набег Азербайджана на территорию Армении. Но, как мы можем видеть, по истечению нескольких месяцев – никакого захвата территорий не было. Но были очередные провокационные действия, ставшие возможными, опять же, благодаря демаркации границы.

Сейчас Армении в своих сводках сообщает о том, что Азербайджан перешёл в наступление у восточных границ Сюникской области. Интересно то, что МО Армении не конкретизирует, контроль на каких участках территории Армении в результате этого наступления был потерян. Ведь ведение наступательных действий это занятие тех или иных позиций, грубо говоря, захват территории.

В действительности, на протяжении последних нескольких дней армянская сторона провоцировала Азербайджан на ответные действия. Это и обстрелы в Кяльбаджарском и Лачинском районах постов азербайджанской армии, и даже, действительно, террористический акт, совершенный на БП в Шуше. А 9 ноября у озера Гарагёль азербайджанская армия окружила полсотни армянских военнослужащих, сосредоточившихся по дороге к азербайджанским позициям.

По сути, сегодняшние боестолкновения это следствие провокаций, которые стали возможны в первую очередь благодаря тому, что на сегодняшний день граница между Азербайджаном и Армении не прошла процесс демаркации. Не прошла, поскольку Армения этот процесс всячески блокирует.

То есть, нынешняя, локальная, но уже пограничная конфронтация имеет отчётливые признаки провокации. Провокации, целью которой является срыв любого обсуждения о демаркации границы и не только.

Напомню, что ещё прошлым летом премьер-министр Армении предложил на рассмотрение ОДКБ вопрос о размещении вдоль всей армяно-азербайджанской границы российских военных. С учётом того, что с 16 сентября Армения председательствует в ОДКБ, сомневаться в обсуждении данного вопроса в ближайшее время не приходится.

То есть, действительно, помимо размещённых в Нагорном Карабахе так называемых российских миротворцев, по всей границе с армянской стороны, вполне официально будут размещены дополнительные силы ВС . Мягко говоря, перспектива не самая радужная. Но, бесспорно, что именно к этому Ереван и стремится в первую очередь.

Кстати, очень важный маркер… Как же кстати в Армению пожаловали Семён Пегов и Дмитрий Стешин! Да, да, эти кровавые пропагандисты там с 9-10 ноября. Очевидно, что нынешние провокации армянской стороны были согласованы не только на внутреннем уровне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира