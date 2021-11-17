



Екссолістки гурту "НеАнгели" вирішили публічно поскандалити. Дівчата поділились образами одна в бік одної у своєму Інстаграм.



Сестра колишньої солістки колективу Вікторії Смеюхи Уляна вирішила не мовчати, а прокоментувати цю подію. Вона вирішила підтримати свою рідну людину, адже вона стала жертвою великої хвилі хейту після свого вчинку з поїданням торту з зображенням Слави Камінської.



"Знаю, що багатьох шокувала ситуація з моєю сестрою та Славою. Мені вчора писали люди з подивом. Я читала коментарі в обох і страшні обвинения на мою рідну людину, слухала погрози Слави. Тому, всіх розсудливих прошу звернути увагу на те, що диму без вогню ніколи не буває! І що головна фраза нашої сім'ї протягом багатьох років: "Ну, рідна, ну потерпи, це ж робота" більше ніколи не буде сказана. А ще зайдіть в Google і прочитайте, що таке "булінг" та "аб'юз", – написала вона.



"Знаю, що багатьох шокувала ситуація з моєю сестрою та Славою. Мені вчора писали люди з подивом. Я читала коментарі в обох і страшні обвинения на мою рідну людину, слухала погрози Слави. Тому, всіх розсудливих прошу звернути увагу на те, що диму без вогню ніколи не буває! І що головна фраза нашої сім'ї протягом багатьох років: "Ну, рідна, ну потерпи, це ж робота" більше ніколи не буде сказана. А ще зайдіть в Google і прочитайте, що таке "булінг" та "аб'юз", – Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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