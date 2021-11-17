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Надя Дорофеєва закрила свій бізнес у Києві
17.11.2021 12:45
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Відома українська співачка Надя Дорофеєва, окрім розвитку своєї музичної кар’єри активно займалась і бізнесом. Зірка мала шоурум SO DODO спільно з бізнесвумен та подругою Лєрою Бородіною.

Проте шоурум у центрі Києва закрився. Про це стало відомо з нового відео у Інстаграм Наді. Зірка пояснила своє рішення. Причиною стала пандемія коронавірусу, яка завдала збитків бізнесу.

"Рік тому ситуація з пандемією підштовхнула нас до трьох місяців роздумів на тему того, куди розвивати наш бізнес з урахуванням того, що продовжуватись у колишньому форматі він технічно не міг. І багато ідей були класними, але це не про SO DODO. 10 місяців тому перед черговим локдауном ми прибрали речі з кронштейнів, а після нього вже їх не повернули. 3 місяці тому ми зняли це відео. Сьогодні ми зустрілися, щоб відсвяткувати наш досвід, нашу дружбу, наші нездійснені плани та наші майбутні мрії. В історії невеликого магазину з особливими речами SO DODO ми ставимо крапку", – написала вона.

У коментарях фанати дуже засмучені таким рішенням зірок, однак бажають їм удачі у нових починаннях.

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Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)


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