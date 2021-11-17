После ухода из канцелярии Ангеле предоставят офис с девятью сотрудниками, что почти вдвое больше, чем требует бюджетный комитет.

Об этом сообщил журнал со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ, информирует со ссылкой на .

предоставят руководителя офиса с зарплатой в €10 412 и его заместителя. Кроме этого, в бюро будут работать два секретаря и менеджера, есть одна должность для офисного служащего и две - для водителей.

«Существует потребность в новых постоянных должностях и должностях, которые невозможно удовлетворить никаким другим способом», - пишет государственный секретарь по финансам Беттина Хагедорн. Они будут финансироваться за счет ликвидации вакантных в настоящее время должностей в Министерстве обороны.

Как отмечает издание, обеспечение работы офисов бывших канцлеров и президентов ФРГ часто подвергалось критике. В 2019 году комитет Бундестага из бюджета проголосовал за то, чтобы ограничить количество работников таких бюро до пяти, а также ограничить уровень их зарплаты.

Планы переформирования офиса также вызвали критику.

«Госпожу всегда изображали скромным канцлером. Очевидно, с этим покончено. Роскошная ситуация вашего будущего офиса создает чувство, что вы хотите открыть теневое ведомство канцлера. Очевидно, что министр финансов (Олаф) Шольц по уши в долгах перед вами. Другого объяснения этим излишествам нет», — заявила заместитель председателя Левой партии Гезин Летч.

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