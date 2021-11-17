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Как ваши интересы могут помочь в изучении английского языка?
17.11.2021 14:05
Кто-то играет в настольные игры, кто-то катается на велосипеде, а вы, вероятно, с большой охотой украшаете интерьер. Но знаете ли вы, что ваше хобби может помочь выучить иностранный язык?
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