|Бабченко: Орки с ядерным и космическим оружием сбивают спутники и лезут из своего Мордора через границы ЕС. Как мир за две недели изменился
|17.11.2021 16:05
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Русские сбили спутник. Свой. В космосе. Россия провела испытания противоспутникового оружия и запущенной с Земли ракетой сбила свой собственный спутник "Космос-1408", выведенный в 1982 году и предназначавшийся для радиоразведки.
Об этом журналист Аркадий Бабченко в Facebook, информирует со ссылкой на .
В результате образовалось облако обломков, полторы тысячи самых крупных из них наблюдаемы, еще сотни тысяч мелких невидимы.
Орбита этого облака каждые девяносто минут идеально пересекается с орбитой под острым углом. На видео инфографика американской компании LeoLabs – белая полоса это облако обломков, синяя точка – .
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