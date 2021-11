Мэр города Овруч хочет привлечь Марка Цукерберга к судебному делу об оскорбительном комментарии в Facebook. Суд принял решение привлечь к рассмотрению дела владельца Facebook Марка Цукерберга

