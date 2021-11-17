



Володимир Остапчук став одним з тих, хто отримав третю дозу вакцинації від коронавірусу. Ведучий отримав дві вакцини CoronaVac, а третьою обрав Pfizer.



У своєму Інстаграм Володимир розповів про своє самопочуття після вакцинації. Чоловік розповів, що почувається добре і у нього немає ніяких побічних ефектів після щеплення.







Також Остапчук зізнався, що якби знав про те, що з CoronaVac не впускають у ЄС, то вакцинувався би Pfizer.



