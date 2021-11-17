Боевиков ЧВК "задержали" в Беларуси еще до того, как их должны были перехватить в украинском небе. В первой части расследования журналисты рассказали, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК "Вагнер" и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Международная группа расследователей Bellingcat подготовила отчет по спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ЧВК "Вагнер", информирует со ссылкой на .

В течение года журналисты Bellingcat при участии издания The Insider расследовали обстоятельства уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, работавшим под видом охранной компании при "Роснефти", удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", причастных к военным преступлениям в Украине.

Спецоперацию провело Главное управление Украины при поддержке .

"Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ. В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях", - журналисты.

Изначально собирались выманить из России 4–5 человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. Некоторые боевики прошли подготовку именно там. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

"К сентябрю 2019 года ГУР МО собрало персональные данные (местонахождение, трудоустройство, контактные данные) более чем тысячи наемников, преобладающее большинство из которых воевали на востоке Украины в какой-то момент между 2014 и 2018 годами. Из этой тысячи их особенно интересовали те, кто засветился в каких-либо военных преступлениях на территории Украины, — это несколько десятков конкретных лиц", - отмечают журналисты.

План операции показали политическому руководству Украины, в том числе и президенту Владимиру Зеленскому в июне 2020. Операцию одобрили в начале июля 2020 года. Но решение отложить операцию в конце июля привело к ее эффектному провалу, подчеркивают журналисты. Наемников задержали в Беларуси.

Украинские спецслужбы пытались поймать по меньшей мере 33 боевиков, которые, по мнению властей, совершили серьезные преступления, воюя на стороне поддерживаемых Россией военных формирований на Донбассе.

Боевиков "завербовали" украинские разведчики якобы для участия в вымышленной операции в Венесуэле.

Во время транзита над воздушным пространством Украины по пути к вымышленному южноамериканскому пункту назначения самолет, перевозивший наемников, был бы вынужден приземлиться из-за фиктивной угрозы взрыва. Если бы все прошло по плану, наемники были бы арестованы после приземления самолета, говорится в расследовании.

В течение нескольких месяцев наемники проходили проверку в поддельной ЧВК, созданной украинскими спецслужбами, в процессе которой было обнаружено множество уличающей информации о преступлениях, которые они могли совершить на Донбассе.

Для приманки наемников ГУР Украины тайно задействовало настоящую, но неиспользуемую ЧВК из Санкт-Петербурга, зарегистрировав похожий домен и клонировав веб-сайт.

Это также обеспечило домен электронной почты для связи с кандидатами на "работу".

С кандидатами проводил собеседование оперативник украинской секретной службы с позывным "Сергей Петрович". Но на ранних этапах набора было слишком много наемников, которые не представляли прямого интереса для Украины.

Было принято решение использовать некоторых из наиболее перспективных кандидатов в качестве доверенных лиц для привлечения более конкретных кандидатов, представляющих интерес.

Так, Артем Миляев, заместитель командира штурмовой бригады боевиков "ДНР", привлек к проекту более релевантных наемников.

Боевики присылали резюме, в которых содержались прямые признания и подробности того, как развивалась гибридная война России против Украины.

Некоторые боевики рассказали, что приехали на Донбасс в 2014 году под видом местных. Другие же сказали, что это было прямое развертывание регулярных подразделений российской армии.

Многие из боевиков раскрыли украинским агентам инсайдерские данные о том, как правительство России оказывало поддержку и руководило операциями якобы частной ЧВК "Вагнер".















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