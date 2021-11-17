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В Греции рестораны и кафе закрылись в знак протеста
17.11.2021 21:25
По всей территории Греции кофейни, кафе и рестораны закрылись в знак протеста, требуя от правительства финансовой поддержки во время пандемии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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