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Археологи нашли в Египте храм Солнца, которому 4500 лет
17.11.2021 21:35
Археологи из совместной экспедиции Неапольского университета и Польской академии наук обнаружили в Египте остатки храма Солнца, возведенного примерно 4500 лет назад.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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