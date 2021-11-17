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В Италии задержали более сотни мафиози
17.11.2021 21:46
Итальянские правоохранители задержали во вторник, 16 ноября, более сотни человек в рамках расследования производства против крупной мафиозной группировки "Ндрангета".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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