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Эстония проложит 130 км колючей проволоки на границе с Россией
17.11.2021 21:56
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет приказал проложить 130 км колючей проволоки вдоль границы, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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