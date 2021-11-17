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Грузия объявила состав на матч с баскетболистами Украины
17.11.2021 22:05
Главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос назвал расширенный состав из 18 баскетболистов, которые прибудут в расположение сборной для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2023 в ноябре.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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