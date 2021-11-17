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Глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к деэскалации
17.11.2021 22:15
Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал к срочной деэскалации и прекращению огня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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