На границе Польши и Беларуси собираются мигранты. Белорусский правитель цинично использует отчаяние беженцев в своем противостоянии с Европейским Союзом, создавая гуманитарный кризис на границе.

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Вероятно, количество смертей между мигрантов будет расти. Оказавшись в ловушке между польскими и белорусскими солдатами, тысячи мужчин, женщин и детей рискуют замерзнуть без укрытия.

Мигранты из Сирии и северного Ирака голодны и испуганы. Прибыв под сопровождением войск Лукашенко к границе с колючей проволокой, они даже не могут вернуться назад.

Тех, кто нашел способ прорваться в Польшу преследуют пограничники и солдаты в действительно милитаризованной зоне. Их возвращают на белорусскую сторону.

Гуманитарные работники не могут оказывать помощь, поскольку они исключены из зон чрезвычайной ситуации, созданных на польской стороне границы. Журналистам также запрещено делать там репортажи.

Нет сомнений в том, кто несет основную ответственность за кризис. Лукашенко выполняет угрозу, о которой заявил еще в мае, обещая создать миграционный кризис на европейских границах.

Беларусь отказалась от туристических виз, облегчила ночевки в гостиницах Минска и переправила мигрантов к польской границе.

Похоже, это была непродуманная попытка оказывать давление на ЕС, чтобы смягчить санкции, введенные после фальсификации выборов 2020 года, которые удержали Лукашенко у власти. Но давление не сработало.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил об очередном раунде санкций, направленных против тех, кто поддерживает кризис на границе.

Авиакомпании и туристические агентства, занимающиеся перевозкой мигрантов в Минск, будут также объектом санкций. Это, без сомнения, верный ответ на провокации Лукашенко.

Европа должна «противостоять инструментализации мигрантов в политических целях». Но это именно то, что происходит на границе Польши и Беларуси.

Правительство Польши препятствовало попыткам создать гуманную систему предоставления убежища в ЕС, а также использовало нынешний кризис, чтобы принять закон, позволяющий отталкивать мигрантов без рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Подобная тактика действительно нарушает права человека, но из Брюсселя не звучало возражений. Варшава также обязалась построить стену на границе.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, посетив Варшаву на прошлой неделе, заявил, что финансирование ЕС может быть вновь доступно на фоне такого кризиса. После упорных споров между ЕС и Варшавой из-за верховенства права, Брюссель и Польша объединились в необходимости удерживать поток мигрантов.

Великобритания также отправила небольшую команду солдат, чтобы показать солидарность с настроениями Европы.

После миграционного кризиса 2015 года Европа изменила свое отношение к беженцам. Однако новый кризис на польской границе снова требует быстрых решений.

Чтобы избежать потери жизни уязвимых людей, нужна срочная гуманитарная помощь. Лукашенко точно не собирается помогать беженцам. В этом случае ответственность ложится на ЕС, резюмирует издание.

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