Погода, Новости, загрузка...
В Киеве учащиеся вернутся в школы 22 ноября - Кличко
17.11.2021 22:25
С понедельника, 22 ноября, в школах Киева возобновят очное обучение для учащихся всех классов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий