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В Киеве учащиеся вернутся в школы 22 ноября - Кличко
17.11.2021 22:25
С понедельника, 22 ноября, в школах Киева возобновят очное обучение для учащихся всех классов.
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