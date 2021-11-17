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Суд в Германии отклонил иск экологов против Nord Stream 2
17.11.2021 22:35
Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против газопровода Nord Stream 2.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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