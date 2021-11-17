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Меркель после ухода с должности канцлера будет иметь офис с 9 госработниками
17.11.2021 22:55
Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста хочет сохранить офис с девятью сотрудниками, работа которых будет оплачиваться из бюджета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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