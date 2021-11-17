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Рада установила штрафы за продажу лекарств детям
17.11.2021 23:05
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление административной ответственности за продажу лекарственных средств малолетним.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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