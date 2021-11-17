К 2028 году в Украине планируется обновить более 50 тысяч вагонов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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К 2028 году в Украине планируется обновить более 50 тысяч вагонов
17.11.2021 23:25
Программа масштабной модернизации АО "Укрзализныця" предусматривает обновление к 2028 году более 50 тысяч грузовых и пассажирских вагонов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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