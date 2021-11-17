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Швеция поддерживает идею военной учебной миссии ЕС в Украине
17.11.2021 23:36
Министр обороны Швеции Петер Гультквист допустил отправку шведского военного контингента в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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