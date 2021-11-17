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Google инвестирует в Австралию $736 миллионов
17.11.2021 23:55
Компания Google объявила, что инвестирует в Австралию 736 миллионов долларов в течение пяти лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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