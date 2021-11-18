Вчера в Украине был установлен антирекорд смертности от коронавируса – 865 человек. Сегодня этот показатель ниже, но всё равно не вселяющий оптимизма – 769. Очередная волна коронавируса, который за время своего существования успел несколько раз мутировать, приняв более агрессивную и более смертоносную форму.

Об этом в своем блоге военно-политический обозреватель Алекспндр Коваленко, информирует со ссылкой на .

Украина имеет достаточное количество доз для поточной вакцинации населения, как и разнообразие вакцин. Хочешь, делай себе Pfizer, хочешь - Moderna, или Crornavac, а можешь AstraZeneca.

Между тем, в Украине еще сохраняется низкий процент вакцинированного населения и как следствие, очередную волну мы встретили с такими показателями.

Но, основной причиной происходящего является не столько лень или иная причина, сколько пропаганда антивакцинации, исходящая, как не странно, от России и её ретрансляторов в Украине.

Если поэтапно прослеживать то, кто стоял у основ антивакицнаторского движения в Украине, то стоит начать с такой организации как РПЦвУ.

Именно РПЦвУ ещё зимой 2020 года стала масштабно распространять нарративы о том, что коронавирус не повредит людям, которые ходят в храмы, причащаются, участвуют в молебнах, крёстных ходах и так далее.

С первыми же поставками вакцины в Украину, священнослужители данной организации, словно по методичкам из России, пугали прихожан всем комплексом тех фейков, которые известны на сегодняшний день про вакцины. Фактов распространения подобного рода лжи, причем смертельно опасной, огромное количество.

Фактически, пользуясь колоссальным влиянием на людей, многие из которых мало либо вообще не понимают в вирусологии, РПЦвУ создала масштабный прецедент и заложила основу недоверия к вакцинации, а так же подстёгивала распространение вируса между населения, сохраняя стабильным довольно высокий уровень эпидемиологической угрозы в стране.

Следующим же этапом стало создание уже не религиозного, а общественного антивакцинаторского движения. Распространение, как околонаучных домыслов, так и манипуляций и откровенных фейков в информационном пространстве, касательно вакцинации.

Таким образом, была охвачена аудитория, которая в большинстве своём находилась за пределами стен храмов и не являлась прихожанами РПЦвУ. Именно масштабная антивакцинаторская кампания и привела к тому, что мы сейчас имеем по заболеваемости и смертности.

Напомню, что 20 октября, когда в Украине только набирала силу очередная сезонная волна COVID-19, у стен Верховной Рады состоялся митинг в исполнении духовенства и прихожан РПЦвУ, которые выступали против вакцинации!

А 3 ноября, в день, когда суточная смертность в стране от COVID-19 составила немыслимые 720 человек, из которых 98% были невакцинированные, у стен Верховной Рады уже выступали антивакцинаторы, из другой категории граждан.

Один шабаш за другим, приводит к тому, что по всей стране миллионы, именно миллионы отказываются от вакцинации, а если и идут на неё, то готовы заплатить большие деньги за поддельный сертификат!

Именно РПЦвУ и общественные деятели, которые проводят в Украине целенаправленную антивакцинаторскую политику, представляющую собой самую настоящую гибридную спецоперацию по дестабилизации страны, ответственны за нынешнее положение и гибель не сотен, а тысяч людей.

Намедни сообщила о блокировке одной из антиукраинских сетей, которая, готовила дестабилизацию социальной обстановки под антивакцинаторскими лозунгами. Лидером группы был львовский антивакцинатор Остап Стахив, при обыске у которого были изъяты доказательства финансирования из .

России всегда было выгодно хаотизирвоать Украину и годами она пыталась это реализовать через, разного рода сопутствующие проекты. Тарифный майдан, “гонение” прихожан РПЦвУ, карманные “патриоты” и “ветераны” АТО видевшие АТО только по телевизору, таких акций было множество.

Но именно антивакцинаторский проект позволил России по настоящему нанести Украине серьёзный политический, социальный и демографический удар одновременно. Поступательные, продолжительные действия приносят свои плоды – Украина на второй год пандемии, сохраняет низкий показатель вакцинированного населения.

Я уже часто говорил, говорю и буду говорить, что авнтивакцинаторская деятельность должна приравниваться к уголовному преступлению. Фактически, агитируя против вакцинации, человек убивает и калечит. А потому, он должен отвечать за свои слова как потенциальный убийца.

И неважно кто он, священнослужитель или общественный деятель, политик или безымянный активист, “эксперт” на телевиденье или торгашка на рынке, торгующая без маски и всех убеждающая, что коронавируса нет и это всё выдумки транснациональных корпораций, сбрасывающих по ночам на нас из космоса оксид… Оксид чего-то там!

Только жёсткое регулирование на высшем уровне государства, может остановить процесс уничтожения населения Украины.

Пропаганда и действительно имеет очень сильный эффект. И осенью 2021 года мы это увидели настолько явно, как никогда ранее. И стоило это Украине очень, очень дорого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира