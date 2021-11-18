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Украина направит 490 миллионов долларов ссуд на борьбу с COVID-19
18.11.2021 00:05
Украина заключила договоры о ссуде около 490 млн долл. (12,8 млрд грн) на меры, связанные с борьбой с COVID-19.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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