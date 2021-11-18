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В мечети Саудовской Аравии заработал робот с искусственным интеллектом
18.11.2021 00:25
В мечети Аль-Харам, главной святыне мусульман в Мекке (Саудовская Аравия), приступил к работе с искусственным интеллектом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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