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Марсоход NASA "помог" Кембриджскому словарю выбрать слово года
18.11.2021 11:25
Кембриджский словарь (Cambridge Dictionary) английского языка избрал словом 2021 года "perseverance", переводимого как "упорство", "устойчивость", "упорство".
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