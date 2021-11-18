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Марсоход NASA "помог" Кембриджскому словарю выбрать слово года
18.11.2021 11:25
Кембриджский словарь (Cambridge Dictionary) английского языка избрал словом 2021 года "perseverance", переводимого как "упорство", "устойчивость", "упорство".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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