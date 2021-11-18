



Володимир Бебешко є одним з найвідоміших українських продюсерів. Чоловік усе своє життя присвятив роботі саундпродюсера та навіть після виходу на пенсію продовжує працювати.



Проте величезний стаж роботи та написанні відомих хітів ніяк не оцінились державою. Адже пенсія Володимира складає 1800 гривень.



"Я почесний український пенсіонер, отримую 1800 гривень в місяць і дуже задоволений. Це так держава оцінила мою роботу", - поділився саундпродюсер.



Тому Бебешко продовжує працювати та робить це у своє задоволення. Та допомагають впоратись з труднощами йому Карпати, де він перезавантажується.





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