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ЕС хочет ограничить доступ на свой рынок товаров, связанных с вырубкой лесов
18.11.2021 11:45
Европейская комиссия представила в среду правила, направленные на ограничение импорта товаров в Евросоюз, способствующих вырубке и уничтожению лесов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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