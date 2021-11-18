Глава Госказначейства Татьяна Слюз за свою карьеру не раз попадала в коррупционные скандалы, и даже была объявлена в розыск.

Глава Госказначейства Татьяна Слюз за свою карьеру не раз попадала в коррупционные скандалы, и даже была объявлена в розыск. Но это не помешало ей вернуться в страну и снова сесть на потоки государственных денег. Во многом благодаря тому, что работает она не одна, а с напарником со Львовщины.

Как написано в декларации Слюз, она владеет долей в 50% в компании «Бетоль стандарт», которая занимается производством бетона. Генеральным директором этой компании (а также еще пяти) является Любомир Стадник. Однако частным бизнесом этот человек не ограничивается. Так, Стадник был начальником управления Госказначейства по работе со СМИ во времена, когда Слюз обвинили в нецелевой растрате денег, полученных Украиной благодаря продаже квот по Киотскому протоколу. Речь шла о 200 миллионах евро, которые были переведены из Госказначейства на неизвестные счета, и впоследствии – растворились в воздухе. Причастность Слюз к этой схеме была доказана, но чиновница ударилась в бега. Стадник же предпочел «пересидеть» нелегкое время на родине, и даже баллотировался в локальный совет.

Однако, стоило Слюз после возвращения из бегов снова возглавить Госказначейство, как в нем тут же снова появился Стадник. Но в этот раз – в должности начальника главы по управлению персоналом. Как смог человек так неожиданно сменить профессию, неизвестно. С другой стороны – его туда взяли не для того, чтобы он оценивал персонал, а для того, чтобы выступал «связным» Слюз в вопросах откатов.

Схема откатов при получении государственных денег глава Госказначейства довела до совершенства. Еще в 2014 году народный депутат Александр Пресман обвинил Слюз в том, что средства из казны можно получить, только если заплатить 17% «отката», и был готов предоставить все необходимые доказательства. Тогда историю удалось замять. Сейчас, как рассказали нам источники в ведомстве, размер отката вырос до 20%. Интересно, что Стадник в своей декларации указал пусть минимальную, но прибыль от работы компании, которой они со Слюз владеют вместе.

А вот глава Госказначейства никаких денег от фирмы не задекларировала – ведь на откатах заработать получается гораздо больше.

Автор: Андрей Фартушник

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