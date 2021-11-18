|Дашу Астаф‘єву запросили на кастинг "Танців з зірками"
|18.11.2021 12:45
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У новому сезоні шоу "Танці з зірками" творці оголосили про відкритий зірковий кастинг та зірки отримують запрошення на кастинг та показують свої вміння.
Отримала змогу показати свій талант і відома співачка Даша Астаф’єва. Вона завітає на півфінал шоу. Партнером зірки став Антон Нестерко. Танцюрист у цьому сезоні танцював з Джамалою.
Свою реакцію Даша опублікувала у сторіс Інстаграм.
А фанати радіють майбутній появі артистки на головному паркеті країни.
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