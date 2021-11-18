В , в городе Мемфис (штат Теннесси), застрелили известного рэпера Янга Дольфа.

Это произошло в среду, 17 ноября, в магазине-пекарне, сообщает телеканал News со ссылкой на источники в полиции, а также представителя исполнителя, информирует со ссылкой на .

Менеджер Адольфа Роберта Торнтона-младшего - таково настоящее имя рэпера, заявил что все близкие исполнителя «шокированы и глубоко опечалены внезапной и трагической потерей дорогого друга, Янга Дольфа».

«Мир потерял икону, великого человека и любимого исполнителя, которого забрали слишком рано», - добавил он.

Департамент полиции Мемфиса сообщил News Digital, что полицейские отреагировали на сообщение о стрельбе в Makeda’s Butter Cookies около 12:24. по местному времени. Также они отметили, что Дольф умер на месте.

Полиция сообщила, что на данный момент они не установили личность подозреваемого.

Департамент добавил в заявлении, опубликованном в Twitter, что предполагаемое убийство Дольфа является «еще одним примером бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым они сталкиваются на местном и национальном уровнях.

«Мы искренне переживаем за семью Торнтона и всех, кто пострадал от этого ужасающего акта насилия», - написали в департаменте.

Янг Дольф был застрелен в популярной пекарне, которую он часто посещал и продвигал в социальных сетях.

Это уже не первое покушение на Дольфа. В сентябре 2017 года в Лос-Анджелесе он вступил в стычку с тремя мужчинами возле отеля Loews Hollywood. В феврале того же года Дольф находился во внедорожнике в Шарлотте (штат Северная Каролина), когда автомобиль попал под обстрел.

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