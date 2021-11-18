



Відомий український актор та зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай став гостем програми "ЖВЛ". Чоловік розповів про своє дитинство та юність, які не були легкими.



У 12 років він захопився азартними іграми через дворову компанію, з якою почав спілкуватись.



"Мені взагалі було 12 років. В мене був старший товариш, з яким ми зайшли… Він поставив ті 5 гривень. А потім бац і ти отримав 20, а потім 40. В голові така картинка: "О, клас". Так можна заробляти гроші. Коли став старшим – на якісь цигарки, чи ще щось. Коли був молодшим – жуйки, футболки. Але ж теж не можна додому приносити, треба десь ховати", - пригадав Логай.



Такі подробиці Артур довго приховував він мами, однак йому довелось довелось розповісти правду, коли вже не вистачало грошей на ставки.



"Коли не маєш звідки брати гроші, коли ти вже розумієш, що ти комусь вже винен і винен багато. Потрібно якось повертати і коли забираєш мамині якісь коштовності з дому… Якщо казати дуже прямо і в лоб, то я вже був на дні", - поділився він.



Такі події наштовхнули Логая на жахливі думки та він навіть намагався вкоротити собі віку. Його врятувала мама.



"Ви запікаєте, якщо я скажу, що вона сказала. Була лікарня, було зашивання… Вихід завжди є, от просто завжди є вихід. І точно не треба собі щось робити. Якщо тобі у 16-17 здається, що ти нічого не зможеш зробити, нічого не доб'єшся, то це не так", - зізнався Артур.



Та у 18 років Артур вирішив позбутись цієї залежності та не повертається до неї.





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