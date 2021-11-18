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В Швейцарии со следующего года разрешат однополые браки
18.11.2021 13:45
Правительство Швейцарии приняло решение, что однополые пары смогут жениться на 1 июля 2022 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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