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В Швейцарии со следующего года разрешат однополые браки
18.11.2021 13:45
Правительство Швейцарии приняло решение, что однополые пары смогут жениться на 1 июля 2022 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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