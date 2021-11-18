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Смертельный фестиваль в США: более ста посетителей подали иск на $750 миллионов
18.11.2021 14:06
В США 125 посетителей фестиваля Astroworld в Хьюстоне, на котором в давке погибли 10 человек, подали иск против музыкантов и организаторов на сумму 750 миллионов долларов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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