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Після заяв про скандальне розлучення: Саша Бо показала фото в обіймах іншого чоловіка
18.11.2021 14:25
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Відома українська блогерка Саша Бо стала однією з найобговорюваніших постатей в українському інформаційному просторі. Зірка спричинила бурхливе обговорення через своє скандальне розлучення з чоловіком Ігорем Пустовітом.

Після таких заяв у своєму Інстаграм Саша опублікувала кадр, де позує у обіймах невідомого чоловіка. Він позував спиною, тому його обличчя вона не показала. Проте таке фото Бо підписала сердечком.

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Підписники зірки не можуть зрозуміти, що відбувається та засипають її питаннями про те, хто цей таємничий чоловік та ким він їй є.

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