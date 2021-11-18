Риск дефолта Украины вырос на 20% Согласно последней информации, которая опубликована в отчете компании Dragon Capital, украинские кредитные дефолтные свопы выросли на 20%. Это произошло после того, как правительство вмешалось в структуру «зелёного» тарифа для энергетики. В экономическом мире, чем выше стоимость дефолтных свопов, тем выше риск дефолта. 11 ноября индекс украинского показателя составлял 422 пункта. После того, как правительство отказалось выплачивать деньги компании ДТЭК Рината Ахметова по «зеленым» еврооблигациям, стоимость дефолтных свопов возросла до 504 пунктов. Таким образом, инвесторы оценивают риск дефолта нашей страны значительно выше. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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