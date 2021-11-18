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Влад Яма показав архівне фото з Зеленським та Могилевською
18.11.2021 15:45
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Відомий український хореограф Влад Яма є однією з найвідоміших постать на українському телебаченні. Чоловік є обличчям шоу "Танці з зірками".

У своєму Інстаграм він вирішив пригадати період, коли лише починав свою кар’єру на ТБ. Влад опублікував архівне фото з 2006 року. У кадрі Яма позував з зірками української естради - Русланою Писанкою, Наталею Могилевською, Віталієм Козловським, Оленою Шоптенко та президентом України Володимиром Зеленським, який тоді став переможцем шоу "Танці з зірками". Влад Яма тоді посів 2 місце разом з Могилевською.

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Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)


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