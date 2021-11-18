В Канаде объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Канаде объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма
18.11.2021 16:46
В западной канадской провинции Британская Колумбия объявлено чрезвычайное положение после того, как сильный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
шторм
сильный
как
прервал
автомобильное
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->