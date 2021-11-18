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В Канаде объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма
18.11.2021 16:46
В западной канадской провинции Британская Колумбия объявлено чрезвычайное положение после того, как сильный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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