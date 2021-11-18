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ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"
18.11.2021 16:55
Совет Европейского Союза обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на несущественные поездки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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