ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"
18.11.2021 16:55
Совет Европейского Союза обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на несущественные поездки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
отменить
следует
ограничения
несущественные
поездки
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->