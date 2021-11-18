Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и назвал единственное условие для этого.

Соответствующее заявление он сделал на Новом экономическом форуме, проходящем в Сингапуре, передает , информирует со ссылкой на .

По словам миллиардера, смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года.

Условие – отсутствие новых более опасных COVID-штаммов.

"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", – заявил он.

Бизнесмен считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.

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