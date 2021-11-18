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Билл Гейтс спрогнозировал завершение пандемии в 2022 году и назвал условие
18.11.2021 19:25
Билл Гейтс спрогнозировал завершение пандемии в 2022 году и назвал условие По теме:

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и назвал единственное условие для этого.

Соответствующее заявление он сделал на Новом экономическом форуме, проходящем в Сингапуре, передает , информирует  со ссылкой на .

По словам миллиардера, смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года.

Условие –  отсутствие новых более опасных COVID-штаммов.

"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", –  заявил он.

Бизнесмен считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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