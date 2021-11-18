ПриватБанк предупреждает о мошенниках, обещающих выплаты за вакцинацию - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ПриватБанк предупреждает о мошенниках, обещающих выплаты за вакцинацию
18.11.2021 20:45
Государственный ПриватБанк предупреждает о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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