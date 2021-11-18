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Путин: Франция и Германия потакают курсу Киева на демонтаж "Минска"
18.11.2021 20:55
Президент РФ Владимир Путин обвинил Францию и Германию в том, что они "потакают" попыткам Киева демонтировать Минские договоренности.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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