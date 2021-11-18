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Ганна Різатдінова зізналась, що в дитинстві хотіла подовжити ноги: зірка розповіла про комплекси
18.11.2021 21:05
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Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова є однією з найпривабливіших спортсменок. Також успішною є зірка і в професійному аспекті.

Проте на шляху до успіху Ганни було багато негараздів. У дитинстві зірка стикалась з негативом у свій бік. Зокрема їй говорили, що у неї криві та короткі ноги, які не дадуть їй шансу досягти чогось у гімнастиці. Про це вона розповіла

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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