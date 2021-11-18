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Ирак эвакуировал из Беларуси более 400 своих граждан
18.11.2021 21:05
Более 400 мигрантов, которые в последние недели располагались на границе Беларуси со странами ЕС, сегодня сели на специальный авиарейс для эвакуации, направляющийся в Ирак.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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